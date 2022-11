PRF e Receita apreendem 50 mil aventais cirúrgicos na Via Dutra

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, em ação conjunta com técnicos da Receita Federal, apreenderam na noite dessa quarta-feira (9), uma carga com 50 mil aventais cirúrgicos na Rodovia Presidente Dutra. O material ia de São Paulo com destino a Paracambi, município da região metropolitana do Rio.

A empresa paulista envolvida no transporte da carga será intimada a apresentar toda a documentação fiscal que comprove a entrada regular do material no território nacional. Ao final do processo, caso essa comprovação não seja feita, os aventais poderão ser doados para hospitais públicos.

O trabalho de fiscalização foi resultado de ação conjunta da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e da Inteligência da Polícia Rodoviária Federal no Rio.

Por Douglas Corrêa – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro