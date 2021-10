Prisão de autor e apreensão de drogas em Lajinha e apreensão de drogas em Manhuaçu

MANHUAÇU – PM apreende drogas no bairro Engenho da Serra

Durante Operação Policial, neste sábado, 23, equipes realizaram averiguação de denúncia, oriunda do Disque Denúncia Unificado, 181, na Viela Dona Raimunda, Engenho da Serra, dando conta que haviam drogas escondidas no local.

Durante a intervenção, foi aplicada a cadela de faro Kacau, oportunidade em que ela indicou a localização de 24 buchas de maconha.

O material foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil. Não foi possível identificar o proprietário da droga.

LAJINHA – PM prende autor de tráfico e apreende drogas

Neste sábado, 23, equipe abordou um veículo de aplicativo no Distrito do Prata com um casal oriundo da cidade de Mutum.

Foram realizadas buscas, sendo encontrados 12 comprimidos de ecstasy, 09 frascos de loló, 01 bucha de maconha e R$47,00.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores, uma vez que estava na companhia de uma menor, sendo encaminhado a Delegacia juntamente com o material apreendido.