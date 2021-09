Prisão de autores de tráfico corrupção de menores em Sta Margarida e outras ocorrências em Manhuaçu

SANTA MARGARIDA – PM prende autores por tráfico de drogas e corrupção de menores

Nesse sábado, 25, a Polícia Militar tomou conhecimento de denúncia de tráfico de drogas no bairro Santa Filomena em Santa Margarida.

Diante das informações, que inclusive indicavam os indivíduos envolvidos na prática criminosa, equipe PM se deslocou para o local e abordou o autor de 28 anos, localizando com ele 07 pedras de crack. Em seguida foi feita a abordagem na residência do autor, sendo encontrados ainda outras 07 pedras e 01 porção esfarelada de crack, 02 buchas de maconha e outros materiais relacionados a venda de drogas.

Autores de 25 e 28 anos foram presos por tráfico e corrupção de menores, e uma adolescente de 16 anos foi apreendida por tráfico, sendo todos conduzidos para a Delevacia de Polícia Civil para demais providências.

MANHUAÇU – PM apreende drogas em Vila Nova

Nesse sábado, 25, durante operação batida policial desencadeada no Distrito de Vila Nova, equipes policiais militares receberam denúncia de tráfico de drogas na Rua do Campo.

Foi feito planejamento e abordagem ao local sendo que o autor de 18 anos foi localizado e em sua residência, após a aplicação do cão de faro Aquiles, foram localizados: 01 tablete e 01 porção de maconha 19 pedras de crack, 01 aparelho de celular e materiais para embalar drogas. Autor foi preso e os materiais apreendidos, sendo conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

MANHUAÇU – PM apreende drogas no bairro Santa Terezinha

Durante Operação, neste domingo, 26, equipe deslocou até ao bairro Santa Terezinha para verificação de denúncias oriundas do Disque Denúncia Unificado, 181.

Durante a intervenção, foi aplicada a cadela de faro Kacau, sendo localizadas por ela na Rua São João Evangelista 07 porções de maconha. O material foi apreendido e encaminhado a Delegacia.

MANHUAÇU – PM recupera veículo produto de furto

Neste domingo, 26, durante operação no Bairro Nossa Senhora Aparecida, os militares avistaram uma motocicleta na rua Bela Vista, com faróis apagados , acessando a avenida Trinta de Março.

O veículo foi abordado e ao ser realizada consulta ao sistema informatizado constatou-se se tratar de veículo produto de furto ocorrido em Manhuaçu no dia 11/09/2021. Em conversa com o condutor ele alegou ter adquirido a motocicleta pelo valor de R$ 500,00.

O autor, de 18 anos foi preso e encaminhado a Delegacia. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.