Prisão de um integrante do grupo instalado no bairro Santana, envolvido e tráfico e homicídio

Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais, através da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, deflagrou operação policial visando reprimir o tráfico de drogas e demais crimes violentos ocorridos recentemente na cidade.

Nesta oportunidade, foi dado cumprimento ao mandado de prisão de um integrante do grupo instalado no Bairro Santana, envolvido em crimes de tráfico e homicídio. O alvo responde a ação penal pelo crime de homicídio tentado, quando ocorreram disparos de arma de fogo na Unidade de Pronto Atendimento, localizada no centro desta urbe.

Foi cumprido ainda um mandado de busca e apreensão que logrou apreender drogas, material utilizado no tráfico de drogas, entre outros objetos. O material apreendido auxiliará na investigação policial que está em curso, e que visa aquilatar mais informações sobre o envolvimento de outras pessoas do grupo que estão diretamente envolvidas na ocorrência de vários crimes nesta cidade. Após a conclusão, o inquérito será enviado para o Ministério Público, que adotará as providências pertinentes.