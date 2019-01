Redução dos crimes em Matipó no ano de 2018

É com satisfação que a PM informa à população que no ano de 2018 no munícipio de Matipó, houve redução significativa nos índices criminais em comparativo com ano de 2017.

O acompanhamento dos crimes é feito dia a dia e mês a mês, para que as respostas possam ser adequadas aos crimes praticados.

Os crimes considerados violentos e que causam maior dano e comoção à população são monitorados de perto. Os crimes considerados violentos são: HOMICIDIO, ESTUPRO, ROUBO, SEQUESTRO e CÁRCERE PRIVADO.

Na soma geral do ano de 2018 no comparativo com o ano de 2017 chegamos aos seguintes valores:

Redução de –51,4% dos crimes violentos (HOMICIDIOS, ROUBOS, ESTUPROS, SEQUESTROS e CÁRCERE PRIVADO).

Redução de -20,0 % nos crimes de HOMICÍDIOS CONSUMADOS. (Casos em que a vítima morre).

Redução de -52,9% nos crimes de ROUBO CONSUMADO.

Também os demais crimes de menor potencial ofensivo tiveram redução acompanhando os índices dos crimes mais graves. Esta redução foi possível graças ao empenho e dedicação dos policiais militares e civis que trabalham diuturnamente no combate ao crime e na promoção da paz social.

Vale grande destaque às ações da POLICIA CIVIL DE MATIPÓ com as investigações e operações até com uso de helicóptero, como visto este ano. Nas solicitações rápidas e oportunas de mandados de prisões, logo após os crimes violentos, resultando nas prisões dos autores mesmo que tenham fugido no momento do flagrante.

Mesmo com todas as dificuldades financeiras dos estados e munícipios e poucos investimentos nos órgãos públicos seria “compreensível” que os índices criminais até se elevassem; mas o contrário aconteceu e sendo na verdade uma redução dos crimes. Isto mostra o comprometimento das Polícias com o povo mineiro.

PMMG NOSSA PROFISSÃO, SUA VIDA!