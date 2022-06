Na noite de sexta-feira, 18, equipe da Polícia Militar recebeu denúncias e realizou a abordagem de um veículo no centro de Reduto, e após buscas os militares localizaram no assoalho do veículo 01 pedra bruta de crack, 01 barra média e 01 barra grande de maconha.

Materiais ilícitos foram apreendidos e encaminhamos, juntamente com o autor de tráfico de drogas de 23 anos, para a Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.