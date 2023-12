REDUTO – PM prende autores de tráfico de drogas

Na tarde de sábado, 09/12, a Polícia Militar em Reduto realizou operação com o intuito de combater o tráfico de drogas. Durante a operação uma equipe PM avistou dois suspeitos saindo de um veículo táxi no bairro Dom Pedro, quando procederam busca pessoal, sendo encontrado com um dos autores uma mochila, com 01 barra de maconha e 02 caixas de munição 9mm.

De imediato, foi acionado apoio da equipe ROCCA sendo encontrado na casa do autor mais 04 barras de maconha prensadas,35 porções de maconha, 03 porções de cocaína, 02 pedras brutas de crack, 100 munições 9mm, 06 munições de .38 e 01 revólver calibre 38, além de 01 celular e 03 balanças de precisão.

O autor de 33 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e os materiais foram apreendidos, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.