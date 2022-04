REDUTO – PM prende autores de tráfico e apreende drogas, arma de fogo e munições

Nesta sexta-feira, 08, durante operação para cumprimento de mandado de busca e preensão expedido pelo Poder Judiciário da comarca de Manhuaçu, as equipes policiais deslocaram até a Rua Madalena Elizabeth Heringer, bairro Coqueiro.

Os mandados foram subsidiados por levantamentos realizados pelos militares sobre a prática de tráfico de drogas. No local foi feito contato com os moradores que foram informados da situação e durante as buscas foram localizadas 01 arma de fogo, tipo garrucha calibre 32, com 04 munições, 210 pedras de crack, 184 papelotes de cocaína, 04 buchas de maconha e R$61,00.

Diante do exposto os autores, de 18 e 20 anos, que possuem passagens por envolvimento com tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio foram encaminhados a Delegacia juntamente com o material apreendido para demais providências.