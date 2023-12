SANTA BÁRBARA – POLÍCIA MILITAR EM AÇÃO CONJUNTA COM A POLÍCIA CIVIL APREENDE DROGAS

Em 14 de dezembro de 2023, as 15h40min a Polícia Militar apreendeu neste endereço: Rua da Paciência, Brumal Santa Barbara, os seguintes materiais: 09 barras de substancia análoga a maconha; 08 pedras de substancias análoga a crack.

A polícia militar em operação conjunta com a polícia civil realizou diligências para averiguação de denúncias anônimas referente tráfico ilícito de drogas na rua da paciência, no distrito de Brumal.

Durante a operação as equipes iniciaram um adentramento pela mata que circunda o imóvel denunciado, local de frequente fuga dos autores, os policiais depararam com um indivíduo com um objeto de cor azul nas mãos e com a ordem de parada evadiu e jogando ao solo o objeto que carregava, tratando-se de uma barra de maconha.

Ainda no local foi encontrada em uma trilha, um tonel enterrado e coberto por folhagens, sendo localizado mais oito barras de maconha, oito porções de crack e diversos endorf comumente utilizado para armazenamento de drogas ilícitas. Ainda no cerco da residência foi encontrado a quantia de R$ 70,00 (setenta reais em moeda corrente), sobre um padrão de energia elétrica.

As diligências permanecem para localização e prisão do autor identificado, bem como a identificação do proprietário da residência tendo em vista que o local é utilizado apenas para venda de drogas ilícitas e não há outros moradores no local.