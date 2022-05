Neste domingo, 15, a equipe policial recebeu informações de que um indivíduo estaria em um veículo praticando tráfico de drogas no Córrego Santa Marta e estaria de posse de uma arma de fogo.

No local, os militares avistaram o veículo e procederam a abordagem, sendo localizado embaixo do console do câmbio de marcha a arma, tipo garrucha calibre 22 e 19 ependorffs.

Os materiais foram apreendidos e o autor, de 23 anos foi preso e encaminhado a Delegacia.