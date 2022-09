SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – Polícia Militar localiza autores de latrocínio consumado e apreende 03 armas de fogo, após confronto com a PM.

Neste sábado, 17, a PM foi acionada a comparecer no posto Nazarão onde dois indivíduos teriam chegado em uma motocicleta, posteriormente verificado tratar-se de veículo roubado na cidade de Muriaé, abastecido e ameaçado o frentista apontando uma arma de fogo para ele negando pagar pelo combustível.

No local, em contato com a vítima ela confirmou os fatos e disse que o irmão do proprietário do posto, inconformado com a situação, teria saído em seu veículo Toyota Corola, atrás dos autores.

As equipes iniciaram rastreamento para localizar os indivíduos. Porém receberam informações que ao

chegarem no Córrego São Sebastião, zona rural de Manhuaçu, a vítima saiu do veículo e correu atrás dos autores que haviam acabado de abandonar a moto roubada, momento em que os autores efetuaram cerca de três disparos de arma de fogo em direção a vítima, de 22 anos, que não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Os autores fugiram sentido ao distrito de Realeza no veículo da vítima.

As equipes policiais durante as diligências depararam com o veículo da vítima acidentado próximo a entrada de Bom Jesus do Realeza momento em que os autores efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram a injusta e iminente agressão vindo a atingir um dos autores.

O segundo envolvido entrou em um matagal e ao ser localizado pelos policiais também efetuou disparos e novamente para repelir a injusta agressão a equipe veio a alvejar o segundo autor.

SAMU compareceu ao local para socorrer os feridos vindo a constatar o óbito dos dois menores infratores, de 13 e 16 anos.

Durante as buscas foram encontradas três armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, um revólver calibre 22 e uma garrucha calibre 32, além de munições e diversos materiais.