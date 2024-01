SIMONÉSIA – PM apreende moto furtada possivelmente utilizada em tentativa de homicídio

Nesta segunda-feira, 22, durante diligências complementares a tentativa de homicídio ocorrida no último dia 19/01, os militares levantaram informações que a motocicleta utilizada no crime estaria escondida na saída da cidade para o córrego Palmeiras.

No local foi encontrado o veículo e durante consulta ao sistema informatizado foi verificado que a motocicleta havia sido furtada no município de Manhuaçu no dia 14/01, também foram encontradas algumas peças de roupas semelhantes as utilizadas pelos autores, segundo as informações recebidas.

O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran, o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

As equipes seguem em rastreamento. Denúncias podem ser repassadas através do 190 ou disque denúncia unificado 181.