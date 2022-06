SIMONÉSIA – PM recupera produtos roubados e procura por autores

Em continuidade as diligências a fim de localizar os autores do roubo ocorrido no dia 10/06 em São Simão do Rio Preto, Zona Rural de Simonésia, surgiram informações de que os autores seguiram rumo a cidade de Caratinga.

Diante disso, foi repassada as equipes da área de Caratinga as informações referentes ao roubo, bem como realizadas diversas diligências a fim de identificar e localizar os autores, contudo ainda sem êxito.

Porém, durante a madrugada do dia 11/06, as equipes da cidade de Santa Bárbara do Leste, localizaram em uma lavoura próxima à rodovia, a motocicleta roubada utilizada no crime, bem como uma televisão, dois capacetes e roupas, tendo a vítima reconhecido os capacetes como os utilizados pelos autores do roubo. O veículo foi removido ao pátio credenciado e os demais materiais entregues na Delegacia de Polícia Civil.

Ressalta-se que a PM segue em diligências e rastreamento, a fim de efetuar a prisão destes indivíduos, e conta com o apoio da comunidade que pode ajudar por meio de denúncias, via 190 ou Disque Denúncia, 181.