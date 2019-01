Taxista desaparecido em Minas Gerais é localizado no Paraná

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), responsável pela investigação do desaparecimento do taxista Wellington Oliveira Passos, de 37 anos, confirmou na quinta-feira (10/01) a localização do desaparecido, na cidade de Umuarama, no Paraná.

Wellington foi visto pela última vez no dia 14 de dezembro, após uma corrida do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, ao bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Há a suspeita de que após um surto psicológico, o taxista teria rumado para o Paraná, percorrendo todo o trajeto a pé.

De acordo com o Delegado Lucas Coutinho, presidente do inquérito policial, a localização de Wellington demonstrou que uma das linhas investigativas levantadas pela PCMG estava correta. “Dado o histórico repassado pela família à Polícia, trabalhamos com a hipótese de que ele poderia ir a Umuarama procurar os pais, que na verdade estavam em Belo Horizonte, auxiliando nas buscas”, disse. Ainda segundo Coutinho, graças ao empenho da equipe, foi possível descartar a hipótese de uma ação criminosa, o que possibilitou reforçar a divulgação do desaparecimento em Umuarama também.

Wellington foi reconhecido por um cidadão da cidade paranaense, na manhã de hoje, enquanto passava próximo à casa dos pais. De imediato, o irmão do desaparecido foi acionado e as diligências tiveram início para encontrá-lo.

Já na Delegacia, Wellington demonstrou sinais de surto psicológico, o que motivou o pedido por parte da PCMG para uma internação psiquiátrica provisória até que a família pudesse ir ao seu encontro. “Tentamos conversar com ele por vídeochamada, mas ele parecia muito desorientado. Ainda não sabemos as razões exatas do que poderia ter provocado isso”, comentou o Delegado. Ele acrescentou que o inquérito policial será arquivado e a PCMG dará baixa ao cartaz de desaparecimento. “Gostaria de agradecer enormemente ao apoio da equipe da Delegacia de Umuarama pelo profissionalismo e suporte nas investigações”, concluiu.