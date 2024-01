Ten Cel Fernandes faz coletiva de imprensa e apresenta resultados da OPERAÇÃO FINAL DE ANO SEGURO

Segundo afirma comandante da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar, Tenente-coronel Edvaldo Ramos Fernandes, João Monlevade é uma cidade segura!

Estatística de João Monlevade e das 10 cidades sob sua jurisdição.

Em 03 de janeiro de 2024, as 09h30mim, o Comandante da Unidade, Ten Cel Fernandes, recebeu os profissionais da imprensa.

A coletiva se deu na Sede da 17ª CIA PM Ind, ocasião em que foram apresentados os resultados da operação FINAL DE ANO SEGURO.

A citada operação teve início no dia 27 de dezembro em todo o Estado de Minas Gerais e se encerrou no dia 31 de dezembro.

A operação se deu especificamente direcionada a combater práticas delituosas no trânsito, praticadas por condutores que, de alguma forma, colocavam em risco a segurança dos usuários das vias.

Os números apresentados nos indicadores de Segurança Pública, mostram o trabalho efetivo dos Policiais Militares, que diuturnamente garantem a segurança da população.

Houve apreensão/ remoção de 58 veículos, recuperado um veículo furtado, além de apreensão de drogas diversas, inclusive sintética.

Vale ressaltar que os resultados são extremamente positivos, fazendo com que o final de ano transcorresse na maior tranquilidade.

A Polícia Militar continuará com as ações e operações, sendo que a participação da população ordeira é de suma importância para coibir as ocorrências.

Para denunciar, qualquer cidadão pode (e deve) acionar o 190, o anonimato é garantido.

As informações serão repassadas aos Militares de serviço, que irão atuar de forma preventiva ou repressiva, de acordo com cada caso.As operações para combater as infrações de trânsito serão contínuas.

Além dos profissionais da imprensa, participaram da coletiva o Capitão Elias, Sub Cmt da Unidade, Militares dos Setores de Inteligência e Planejamento Operacional.

Polícia Militar de Minas Gerais: 248 anos! Compromisso com a segurança.