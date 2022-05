VÍTIMA DE COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL X CAMINHÃO (V 02.409)

Vítimas de colisão entre um automóvel e um caminhão, segundo informações dos bombeiros eles foram acionados e imediatamente deslocaram para o endereço LMG,Km 14 Serecita MG, na data de 11/05/2022 às 18:20 h

No local, testemunhas relataram que havia ocorrido uma colisão frontal envolvendo o Fiat Uno e um caminhão, disseram também que as passageiras do Fiat Uno Maria Leni da Silva Mendes, 52 anos e Natália Gomes da Silva, 22 anos, foram socorridas ao pronto atendimento de Ponte Nova, em ambulâncias da cidade de Sericita com possíveis fraturas e escoriações pelo corpo.

Uma das vítimas, Clemente Leite Mendes, 62 anos, no interior do automóvel, no banco do condutor, presa às ferragens sendo assistida por profissionais da área da saúde que atuam na cidade de Sericita, inclusive já tinham feito um acesso venoso e ministração de soro fisiológico. Após análise verificamos que ela estava consciente, apresentando fratura exposta no joelho direito, suspeita de pneumotórax, suspeita de trauma de abdômen além de diversas escoriações pelo corpo.

“Imediatamente fizemos o desencarceramento da vítima, utilizando motobomba com ferramentas hidráulicas, retirando assim as ferragens da mesma. Logo após fizemos a imobilização da vítima em prancha longa e imobilização do membro fraturado. Em seguida fizemos a condução da vítima, com monitoramento dos sinais vitais e oxigenoterapia, até a chegada ao pronto atendimento de emergência do Hospital César Leite em Manhuaçu, onde foi repassada para a equipe médica de plantão”. Equipe dos Bombeiros

O condutor do caminhão, assim como o passageiro relataram que não se feriram no acidente.

Segundo o condutor do caminhão, ele seguia em sentido decrescente, em direção a Matipó, quando no local visualizou o Fiat Uno, em sentido contrário, que invadiu a contramão de direção, não sendo possível evitar a colisão, momento em que o Fiat Uno colidiu com a frente do caminhão.

A Polícia Militar-PM ficou no local responsável por providências de praxe.

VÍTIMAS FERIDAS: Clemente Leite Mendes, 62 anos; Maria Leni da Silva Mendes, 52 anos;Natália Gomes da Silva, 22 anos. Não houve vítima fatal.

CHEFE DE GUARNIÇÃO BM: 3º SGT Alcinei, APOIO: PMMG-PRV CB PM Elver E Cb Fraga