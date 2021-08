ALGUNS MINISTROS DO STF E POLÍTICOS PASSARAM DOS LIMITES

NÃO ESPERE PELO EXÉRCITO: O PODER EMANA DO POVO

Por Devair G. Oliveira

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos:

I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Por enquanto vivemos uma liberdade, mas se os brasileiros que tem todo o poder segundo a constituição. Artigo 1º citado acima, o fato de que a Carta Magna, que sanciona o caráter laico do Estado, incomoda muito os ateus, principalmente quando fazem protestos, quebrando imagens, rasgando a Bíblia e desfilando todo tipo de nudez, é verdade que de forma crescente aumenta cada dia mais os conservadores e pessoas de bem deste país, e fica evidente que se busca o direito ao cumprimento da Lei. Ao contrário de alguns ateus que desconhece o que busca todos os cristãos de bem do Brasil. O que desejam os cristãos; justiça, prosperidade, liberdade de ir e vir e liberdade de culto.

Estamos em perigo, milhões brasileiros patriotas foram às ruas a Rede Globo, os grandes jornais, a Rede Record, a Bandeirante e de modo geral a grande mídia comprada e vendida, não enxergaram porque estão a serviço da esquerda brasileira e internacional.

Meus caros leitores em todo o Brasil que não são milhões, mas são um número considerável e por isso que hoje trago uma notícia da atual situação do Brasil que é grave, em matéria anterior analisando os fatos escrevi que finalzinho de julho e agosto seria decisivo para a democracia brasileira e do dia 1º de agosto até hoje a corda esticou demais.

E o que vai acontecer em minha opinião:

Em primeiro lugar vamos identificar os dois grupos que estão em luta no Brasil, de um lado o governo Bolsonaro que foi eleito democraticamente e desde sua posse está sendo impedido de governar, ao seu lado estão os seus ministros, alguns poucos órgãos de imprensa, a maioria do povo que votou nele, a maioria dos evangélicos e cristãos, e porque digo maioria, porque infelizmente o inimigo de nossas almas age desde a criação do homem e para tanto ao longo do tempo vem penetrando nas instituições religiosas e em algumas encontrou facilidade e hoje existem cultos a satanás e existem igrejas evangélicas fundadas por pessoas totalmente alheias a verdade Bíblica, a esquerda conseguiu até eleger o atual Papa que não obedece a Bíblia.

Do outro lado são visíveis os interlocutores: 10 ministros do STF, todos de esquerda e os partidos de esquerda, e se você fizer uma rápida pesquisa na internet verá que esta banda que é oposição ao governo Bolsonaro a maioria dos políticos estão condenados, alguns cumprem pena outros muitos com penas superiores há 20 anos foram liberados pelo STF, interessante é que você mesmo pode fazer uma pesquisa aí na sua comunidade, procure todas as pessoas de má indu-la, os criminosos, assaltantes, estupradores, ladrões, pedófilos, advogados e juízes corruptos todos estão contra Bolsonaro.

É de extrema falta de ética da rede Globo noticiar em todos os seus teles jornais as mentiras que vem divulgando sobre o voto auditado, o que o povo quer é a certeza de que seu voto foi para quem ele votou ninguém quer voltar ao tempo do voto de papel.

Desde mês não passa teremos neste mês o desfecho de tudo isso e acredito que o bem vencerá o mal, infelizmente estas pessoas que não tem amor à pátria e principalmente a Deus, eles desejam o pior para o Brasil e com certeza farão algazarras, quebra-quebras e até mortes no intuito de colocar medo nos patriotas e isso poderá levar a morte dezenas de pessoas e com isso o presidente tomará algumas providencias que imagino em primeiro lugar assinará.

1º – Estado de Defesa 2º – Estado de Sitio 3º Estado de Guerra

Com isso será instaurado o Supremo Tribunal Militar. Bolsonaro disse: sou militar e presidente da República e farei o que for preciso. Pessoal à situação já foi longe demais hoje com a reabertura da CPI da vergonha superou seus limites, também hoje o STE incluiu o presidente no processo das Fake News. É bom notar que eles não estão cumprindo a constituição e o povo brasileiro não irá aceitar. Bom lembrar que o Ministro da Defesa Braga Neto visitou hoje as Forças Armadas especialistas em Ações da Lei e da Ordem. E aí Omar Aziz e Renan, recuaram do General.