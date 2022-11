Biden e CIA interferiu nas eleições brasileiras denuncia Fox News

Por Devair G. Oliveira

A imprensa americana está falando bastante nas manifestações do povo brasileiro e o jornalista norte-americano Tucker Carlson, disse que Biden pressionou Bolsonaro a ‘aceitar o resultado’ do pleito

Os Estados Unidos através da Agência Central de Inteligência (CIA), interferiu nas eleições brasileiras, segundo o jornalista Tucker Carlson, da Fox News.

O âncora da emissora norte-americana acusa o presidente de seu país, Joe Biden, de pressionar o atual chefe do Executivo brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), a reconhecer o resultado das eleições.

Quem diria que a maior potência mundial e até pouco tempo tida como a democracia, mais sólida do mundo, agora ocupado por alguém que está acabando com os Estados Unidos. Agora está interferindo nas eleições de outros países”, afirmou o jornalista, durante uma edição do programa Tucker Carlos Tonight. “Neste caso, nas eleições no Brasil, há mais de um ano.”

Carlson lembra que William Burns, diretor da CIA, pressionou Bolsonaro antes mesmo de as eleições serem concluídas. “Pense nisso por um minuto”, aconselhou. “Você não tem obrigação de aceitar o resultado de uma eleição injusta. Na verdade, se você acredita na democracia, você não deveria. ”