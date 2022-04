Caiado e ACM Neto do União Brasil querem impugnação da filiação de Moro

Por Devair G. Oliveira

Não podemos negar que Sérgio Moro prestou um grande serviço ao país, mas algum erro é suficiente para apagar todo o triunfo da vida profissional. A polemica começou com a declaração do ex-juiz Sérgio Moro que não se candidataria a deputado, ACM Neto também é contra ter Moro na disputa pelo Planalto.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (foto), também afirmou que pedirá a desfiliação de Sergio Moro do União Brasil caso o ex-juiz não desista de ser candidato a presidente.

O anúncio de Caiado e ACM Neto é reação de uma ala do União Brasil ao pronunciamento de Moro nesta sexta-feira (1º), em que o ex-juiz disse que não desistirá e não concorrerá ao cargo de deputado federal. Caiado e ACM Neto são pré-candidatos a governadores e querem deixar o palanque presidencial aberto.

A turma de ACM Neto só aceita o ex-ministro da Justiça no União Brasil para ser candidato a deputado estadual, coitado do Moro, não sabe que as candidaturas dentro de um partido são costuradas, bem antes do prazo final, e isso mexeu com os pré-candidatos do partido.

Lógico, com a chegada de Moro os caciques começaram a fazer as contas e resolveram vetar Moro. O União Brasil com certeza já acertou antecipadamente seu apoio a um candidato a presidente e em hipótese nenhuma irá aceitar assim na prorrogação do tempo. a candidatura de Moro ao Palácio do Planalto.

Fonte redes sociais.