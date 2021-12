Câmara de Manhuaçu aprova projeto que autoriza suplementação de 7,8 milhões de reais

Em reunião extraordinária, na tarde desta terça-feira, 21/12, presidida por Gilson César, a Câmara de Vereadores de Manhuaçu, aprovou o projeto de lei nº 152/2021, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento geral do município no valor de R$7.800.000,00.

O projeto tem como objetivo reforçar as dotações orçamentárias com saldo insuficiente para cobrir despesas relativas ao pagamento de folha, aplicação dos recursos da educação e despesas de manutenção da estrutura administrativa.

O Secretário de Fazenda, Magno Marçal, participou da reunião e tirou as dúvidas dos vereadores.

Durante a sessão, os parlamentares também debateram sobre doação de cestas básicas por parte da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e receberam a visita de professores da rede municipal que cobraram esclarecimentos quanto ao rateio do FUNDEB.

A Câmara se colocou a disposição no que precisar a fim de obter os esclarecimentos necessários.



