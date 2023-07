Audiência encaminha soluções para Urgência e Emergência e cirurgias em Manhuaçu

A Câmara de Manhuaçu promoveu audiência pública para discutir o atendimento da saúde no município. A reunião na noite desta quinta-feira, 13/07, foi motivada por requerimento de autoria dos vereadores Inspetor Juninho Linhares (PMN) e Eleonora Maira (PSB).

Aberta pelo presidente Gilson César da Costa (DC), a audiência pública contou com a presença dos representantes do Hospital César leite – Superintendente Lucinéia Lopes de Araújo e Gerente de Planejamento Chardson Roberto da Paixão, a Secretaria de Saúde – Ana Lígia de Assis Garcia, Superintendente Regional de Saúde de Manhuaçu – Juliano Estanislau Lacerda, Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Vanda Lucia Carneiro, Promotor de Justiça – Dr. Reinaldo Pinto Lara e o Procurador Jurídico do Município Dr. Ronaldo Garcia Marques, o diretor da Urgência e Emergência, Dr. Eros Abi-Ackel e o conselheiro do hospital Maurélio Carlos Júnior.

Após a abertura, a audiência foi conduzida pelo vereador requerente Juninho Linhares e os vereadores da Comissão de Saúde, Eleonora Maria (presidente), José Eugênio (relator) e Juninho Enfermeiro (membro).

Em seguida, o gerente de planejamento Chardson Roberto apresentou os dados sobre os atendimentos do Hospital César Leite nos últimos anos e com foco nos números do primeiro semestre de 2023.

O Hospital César Leite apresentou os dados de todos os atendimentos prestados no ano passado. Ele demonstrou que 71,7% foram de pacientes do SUS, enquanto o percentual exigido pela filantropia é de 60%.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Sobre a urgência e emergência, os dados mostram o motivo da superlotação do serviço. Avaliando os 10.450 atendimentos realizados de 1º de fevereiro a 30 de junho de 2023, o gerente de planejamento mostrou que mais da metade dos casos (53,8%) não deveriam ter procurado o local (classificados como verde e azul).