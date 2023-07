Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios, do Governo de Minas, espera viabilizar R$ 24,5 milhões em geração de negócios

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico contabiliza bons resultados no 1º semestre de 2023 relacionados às diversas iniciativas realizadas pelo projeto

O Circuito Mineiro de Oportunidades e Negócios (CMON), projeto para promoção de acesso a mercados para Micro e Pequenas Empresas (MPEs) do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), em parceria com Associação Mineira de Supermercados (Amis) e Sebrae, tem contabilizado cada dia mais resultados positivos. O projeto já acumula cerca de 450 reuniões, com a expectativa de gerar em torno de R$ 24,5 milhões em negócios.

O objetivo primordial do CMON é aproximar e inserir os pequenos negócios como fornecedores de segmentos identificados pela Sede, de acordo com as suas vocações econômicas. Além da promoção do encontro entre fornecedores e segmentos compradores, têm ainda em sua origem metodológica a preocupação com o desenvolvimento e crescimento de negócios locais.

Outra vertente do CMON é voltada ao desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios locais. A ação promove workshops de capacitação em negociação para os participantes, que contribuem para o fortalecimento dos pequenos empreendedores e para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, tais resultados explicam a forma fundamental como o projeto auxilia na geração de emprego e renda para o estado. “Além de impulsionar o crescimento dos negócios e contribuir para a expansão da economia local, o circuito promove o encontro entre fornecedores e compradores, destacando o crescimento dos pequenos negócios locais, formados por cooperativas, produção familiar, associações, microempresas e empresas de pequeno porte, que fabricam produtos artesanais e de qualidade diferenciada. Ações como essas reforçam o compromisso do Governo de Minas em melhorar o ambiente de negócios e, também, a qualidade de vida dos mineiros por meio do desenvolvimento econômico de cada região e sua potencialidade”.

Resultados

No primeiro semestre deste ano, foram realizadas sete edições nos municípios de Patos de Minas, Montes Claros, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Viçosa, Governador Valadares e Passos, totalizando 15 eventos, entre workshops de capacitação para os empreendimentos, participação em feiras regionais e a realização de uma rodada de negócios em parceria com o Sebrae.

As rodadas de negócios e os workshops realizados contemplaram 251 pequenos negócios, além da participação de 72 empreendimentos em estandes. Outro dado importante é a taxa de negociações em andamento dos pequenos negócios no pós-evento, de aproximadamente 71%. Os números reforçam a relevância da ação e o objetivo de promover o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios locais nas mais diversas cidades mineiras.

Perfil dos participantes

O perfil dos fornecedores que compõe o Circuito Mineiro de Oportunidades e negócios é formado por ME – Microempresa (32,0%), MEI – Microempreendedor individual (31,1%), EPP – Empresa de Pequeno Porte (15,5%), Produtor Rural (13,6%) e Empreendimentos Coletivos (cooperativas e associações) (7,8%). Cabe destacar ainda que, nesse primeiro semestre, foram contemplados 62 municípios mineiros com o projeto.

Troca positiva de experiências

O workshop CMON está pautado na inteligência dos pequenos negócios para o acesso a mercados. Em suas edições, os participantes podem usufruir de momentos de conversa e troca de experiências. Têm também a oportunidade, por exemplo, de conhecerem as políticas de aquisição de supermercados compradores e a importância dos fornecedores locais.

De acordo com a diretora de Apoio aos Pequenos Negócios e Cooperativismo da Sede, Eneila Loiola, é essencial esta parceria estadual entre Sede, Amis e Sebrae. “O CMON é extremamente vantajoso para as empresas participantes, por propiciar a geração rápida de negócios, além de perspectivas de parcerias futuras, também uma excelente oportunidade para criar uma rede de contatos efetiva”, destaca.

Agência Minas