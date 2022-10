Deus escreve certo por linhas tortas eleições 2022

Enigma eleitoral: bancada de Lula murchou, a de Bolsonaro inchou

Por Devair G. Oliveira

As eleições brasileiras de 2022 passará para a história como a mais prejudicada, tumultuada e fraudulenta da história, exatamente por falta de freios e contrapesos, se tivéssemos uma justiça imparcial, não teríamos visto tantas aberrações, praticamente tivemos dois poderes contra o executivo.

É preciso observarmos que a falta de uma decisão por quem de direito deixa um vácuo que poderá leva-lo a outras consequências indesejáveis, veja que as coisas estão muito claras aos olhos da nação, não podemos culpar o TSE, pois ele está fazendo o seu trabalho, se certo ou errado, não sabemos, vamos supor que eu fosse chamado para ser um árbitro responsável pela lisura das eleições 2022, e que cada decisão deveria ser tomada rigorosamente dentro da constituição.

Prisão do deputado Daniel Silveira – 53 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quando um ministro do STF descumpre a constituição cabe ao senado, resolver o problema, o presidente do senado Rodrigo Pacheco não cumpriu sua obrigação, fazendo com que os ânimos se acirrassem, e estamos a 3 dias das eleições finais de 2º turno com os brasileiros com os nervos à flor da pele, agora com a denúncia do candidato Bolsonaro se acirra mais ainda, pois o presidente do TSE Alexandre Moraes não aceitou a denúncia e ainda se volta contra o denunciante.

Em minhas orações peço ao nosso Deus que livre o Brasil do mal, vejo que a situação tornou-se insustentável diante dos fatos e com certeza não se resolverá no dia 30 podendo até chegarmos a uma guerra civil com bastante prejuízo para os brasileiros, tudo por falta de cumprimento da constituição e se podemos apontar um culpado podemos dizer que Rodrigo Pacheco poderia ter aberto uma investigação pelo senado e os 81 senadores iriam logicamente investigar tudo dentro da normalidade da lei, se tudo tivesse ocorrido dentro da constituição, nem o presidente do PTB Roberto Jefferson estaria preso.

O ditado do título deste texto, embora não está escrito na Bíblia, mas penso que aparece este tipo de provérbio, para nos dizer que por detrás de algo que nos parece mau, há o aspeto bom. Ou de determinados acontecimentos adversos podemos retirar lições. Vai além da nossa imaginação e crença. Tudo isso serviu para iluminar os escondidos nas sombras, agora tudo está mais claro.