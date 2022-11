Dizem por aí… “Bolsonaro não desistiu”

Dizem por aí… que Jair Bolsonaro não desistiu de contestar o resultado das urnas e espera a entrega do relatório de auditoria do Ministro da Defesa, na segunda-feira 07

Muitas coisas disseram por aí, mas da boca do presidente as pessoas não ouviram tais informações que muitos meios de comunicação dizem por aí… Disseram até que ele havia dito ao Supremo que “acabou”, hoje direto da Argentina para o mundo, uma notícia, caiu como bomba, agora é esperar a resposta do presidente do TSE ministro Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro não desistiu de contestar o resultado das urnas e espera a entrega do relatório de auditoria do Ministério da Defesa, na segunda-feira 7, para retornar à pauta. Fontes militares disseram a O Antagonista que o documento levantará várias questões com potencial para realimentar a tese bolsonarista de fraude.

Nos grupos de apoiadores, já circulam versões sobre uma ‘auditoria independente’ que foi divulgada na Argentina, assim como um novo relatório das inserções de rádio e uma planilha com links para os Boletins de Urna de seções eleitorais onde Bolsonaro teve zero voto ou votação inexpressiva.