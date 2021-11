Governador visita Dubai Multi Commodities Centre, com foco na ampliação da exportação de cafés especiais mineiros

Minas Gerais é o maior produtor nacional de café. E pensando em ampliar as exportações dos cafés especiais produzidos no estado, o governador Romeu Zema se reuniu, nesta quarta-feira (17/11), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com o CEO da Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Ahmed Bin Sulayem.

A DMCC é a zona franca mais interconectada do mundo e o principal centro comercial e empresarial de commodities, entre elas o café. O produto é comprado em diversos países do mundo e enviado a outros comércios mundiais. Em Minas Gerais, a companhia importa o café da região Sul. A proposta da empresa é tornar Dubai um hub global de comércio da bebida.

A agenda na DMCC faz parte da missão oficial do Governo de Minas nos Emirados Árabes Unidos. O objetivo é prospectar investimentos e acertar parcerias com empresários locais. Na avaliação do governador Romeu Zema, ver os produtos mineiros sendo comercializados em Dubai e região é um sinal importante. “Somos o estado que mais produz café no Brasil e temos potencial de ampliar nossa parceria com a DMCC”, destacou o governador, ao lado do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, que também acompanha a missão internacional e as negociações com as empresas.

Parcerias

Minas Gerais e Emirados Árabes Unidos já têm parcerias comerciais destacadas e o café é um dos principais produtos exportados aos árabes. Durante o encontro, o governador pode ver cafés mineiros enviados ao exterior, como, por exemplo, o de Carmo de Minas, da região Sul. Romeu Zema também conheceu o processo de torra e a distribuição do produto no DMCC Coffee Center: um espaço moderno que oferece serviços de armazenamento de grãos, processamento, embalagem e entrega do café de acordo com as especificações do cliente.

Em setembro desse ano, o CEO da DMCC esteve em Minas Gerais, quando tratou sobre o tema exportações de Minas com o vice-governador, Paulo Brant, e a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini.

Segundo Ahmed Bin Sulayem, o mercado de café, além de promissor, é tradicional na história do Oriente Médio. Atualmente, o DMCC Coffee Center comercializa mais de 100 variedades de café das principais regiões de cultivo como Américas Central e do Sul, além de África e Ásia.