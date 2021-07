Hacker preso pela PF diz que sistema do TSE é vulnerável

O deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), relator da PEC do voto auditável na Câmara, divulgou um vídeo do hacker Marcos Roberto Correia da Silva, conhecido como VandaTheGod, velho conhecido por ataques cibernéticos cometidos ao sistemas do Exército Brasileiro, Senado Federal e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No vídeo publicado pelo parlamentar no Twitter, o hacker alega que o sistema de inteligência artificial utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral é vulnerável. No conteúdo, o parlamentar faz várias perguntas questionando a segurança das urnas eletrônicas.