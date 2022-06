Lajinha – PM prende autor de tráfico de drogas, Espera Feliz – PM busca informações sobre autoria de provável latrocínio

Na tarde de 20/06, a PM realizou operação no intuito de verificar denúncias de tráfico de drogas no bairro Vale do Sol.

Durante busca autorizada na residência do autor, 23 anos, foram localizados no quarto do dele 01 barra, 05 tabletes, 04 buchas, 02 cigarros, todos de maconha, 02 recipientes com maconha, 01 celular e diversos materiais comumente utilizados na preparação e embalo de drogas.

Ressalta-se que parte da droga foi localizada pelo próprio autor e entregue à equipe policial.

O autor e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.

ESPERA FELIZ – PM busca informações sobre autoria de provável latrocínio

Em 20/06, por volta das 09h, a PM foi acionada pela esposa da vítima que relatou que seu esposo, 39 anos, fazia transporte de alunos do Córrego Grande para o Córrego Cruzeiro. Para o transporte, este se deslocava às 05 horas de motocicleta em direção ao Córrego Cruzeiro para buscar a van e que às 08 horas ela foi comunicada que o mesmo não teria buscado o veículo.

Imediatamente, começaram as diligências da família em busca de contato com a vítima, e a PM divulgou em grupos locais o desaparecimento do mesmo. Por volta de 16 horas, uma denúncia relatou que haviam indícios de sangue no Córrego Boiadeiro, próximo a uma caixa de contenção de enxurrada. A PM compareceu ao local, e constatou que havia um corpo enterrado em pouca terra. O local foi isolado e a perícia acionada. A perícia constatou diversas lesões causadas por instrumento perfuro-cortante, possivelmente uma foice.

A motocicleta da vítima, uma Honda CG 150 Titan preta, placa MQJ 9523, foi levada juntamente com o aparelho celular e sua carteira contendo documentos e a quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 500,00.

A vítima não possui conflitos interpessoais ou qualquer outro fato que a desabone.

A PM segue em diligências a fim de identificar e localizar a autoria do crime e conta com a participação da comunidade que pode realizar denúncias através do Disque Denúncias 181 ou pelo 190.