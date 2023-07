Manhuaçu contará com voos comerciais a partir de outubro

Até o momento estão previstos quatro voos por semana, sendo às segundas, quartas, sextas e domingos

Uma grande novidade para quem precisa se deslocar de Manhuaçu a Belo Horizonte em tempo hábil. A partir de outubro deste ano, o Aeroporto Regional de Santo Amaro de Minas, em Manhuaçu, contará com voos comerciais da Azul Linhas Aéreas Brasileiras. A conquista foi fruto da parceria entre a Prefeitura de Manhuaçu, a Invest Minas, as Secretarias Estaduais, a Azul e a BH Airport.

Até o momento estão previstos quatro voos por semana, sendo às segundas, quartas, sextas e domingos, com saída do Aeroporto Internacional de Confins às 12h15 e pouso em Manhuaçu às 13h20. Já os voos no sentido contrário partirão de Manhuaçu às 13h45, com pouso previsto em BH às 14h50, todos operados em aeronave Caravan, com capacidade para nove passageiros.

“Estamos felizes com essa grande notícia para Manhuaçu e região, que é a volta dos voos do nosso aeroporto a Belo Horizonte. Através de uma luta junto ao Deputado Grego e juntamente com a Invest Minas, nós começamos um trabalho há dois meses e hoje chegou ao fim, com tudo concretizado. É uma grande conquista esses voos aqui para Manhuaçu, é o progresso, a tranquilidade das pessoas que precisam fazer uma viagem rápida de Manhuaçu a Belo Horizonte”, comentou a Prefeita Imaculada ao receber a carta com a notícia do Diretor-Presidente da Invest Minas, Ronaldo Alexandre Barquette.

A habilitação do aeroporto para receber esses voos, foi um trabalho da administração “Trabalhar para bem servir”, que vem realizando melhorias no local, como conta o coordenador do aeroporto Fernando Chaves Teixeira. “Sempre estamos realizando as manutenções básicas que a ANAC exige, como limpeza, capina e sinalização. Foi um trabalho edificante, com muita dedicação, mas graças a Deus conseguimos. Nós tivemos reuniões desde o ano passado com a Azul e no dia 29 de junho a gente recebeu os auditores da Azul, da Conect, que aprovaram o nosso aeroporto”.

Lançamento da rota

No dia 26 de julho, às 10 horas da manhã, será o lançamento da rota no Aeroporto Regional de Santo Amaro de Minas. A expectativa é que prefeitos, presidentes de câmaras da região, vereadores e empresários acompanhem a cerimônia.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu