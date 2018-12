Manhuaçu: Ginásio poliesportivo de Realeza é inaugurado

A Prefeitura de Manhuaçu inaugurou o tão sonhado Ginásio Poliesportivo de Realeza. A obra era um desejo antigo dos moradores do distrito. A prefeita esteve acompanhada do deputado estadual, João Magalhães, vereadores e familiares do esportista homenageado Dângelo Máximo Carmo de Paula Araújo (Danginho), que descerraram a placa inaugural do moderno espaço de esporte e lazer.

A cerimônia contou ainda com a presença de moradores, do vice-prefeito Renato da Banca, secretários, lideranças do distrito de Realeza, diversos esportistas e os vereadores Berenice Ferreira, José Eugênio, Gilson César, Cleber da Matinha, Juarez Elói e Cabo Ferreira. O diretor da Gerência Regional de Saúde, Ronaldo Lopes, conduziu o momento de oração.

Os recursos para a obra, na ordem de pouco mais de R$ 620 mil, foram viabilizados a partir de emenda parlamentar do deputado João Magalhães junto ao Ministério do Esporte do Governo Federal. A construção contemplou toda a estrutura com arquibancadas, banheiros, iluminação, pintura, construção da área de acesso e cobertura da quadra.

Após a leitura de um agradecimento da família do jovem Danginho, houve o descerramento da placa inaugural do ginásio poliesportivo.

Muito emocionado, não só pela entrega da obra, mas também pela homenagem ao amigo desportista Danginho, que faleceu em acidente automobilístico, o secretário de Esportes, Jânio Garcia Mendes, ressaltou que o ginásio coberto será um espaço adequado para a prática de esportes, bem como atividades recreativas.

“Devido a demora da gestão anterior, estávamos para perder essa obra. Hoje, graças aos esforços da atua administração, do deputado João Magalhães, dos funcionários da Prefeitura e também as orações das pessoas da nossa comunidade, estamos inaugurando. Estamos dando um passo muito especial para incentivar a prática de esportes em Realeza”, pontuou emocionado, ao lado do ex-vereador Jânio Sérvio Mendes “Catinga”, ao lembrar da homenagem ao jovem esportista Danginho.

Representando a comunidade do distrito de Realeza, o morador Jânio Sérvio Mendes “Catinga” se emocionou ao relatar os esforços para que o sonho do poliesportivo se consolidasse. Ele agradeceu à prefeita ao deputado por concretizarem este importante projeto social e esportivo da administração municipal.

Em sua fala, a Prefeita Cici Magalhães lembrou o compromisso com Realeza e falou da necessidade de superar desafios diários para assegurar a realização de obras aguardadas pela comunidade, na cidade e nos distritos.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu