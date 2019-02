Manhuaçu: Vereadores aprovam repasse ao CAF e adequação do piso salarial dos agentes da saúde

O CAF (Centro de Apoio à Família) ganhou um incentivo financeiro para dar continuidade ao trabalho com a aprovação do projeto de lei durante reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Manhuaçu, presidida por João Gonçalves Linhares Júnior “Inspetor Juninho Linhares”, na noite desta quinta-feira, 21/02.

Adequação do piso salarial

Outro importante projeto de lei aprovado foi o que altera o artigo 6º da Lei nº 2.823, de 04 de dezembro de 2008, visando adequar o valor do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, ao valor estabelecido na Lei Federal nº 13.708/2018, que alterou a Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006.

Descaso com Ponte do Silva

No início da sessão, o Vereador José Geraldo Damasceno “Ze Rulinha” pediu a palavra e por meio de vídeos apresentou diversos problemas no Distrito de Ponte do Silva relacionados à falta de calçamento, asfaltamento, iluminação, patrolamento de estradas, instalação de quebra-molas, instalação de rede pluvial, reforma de pontes, transporte escolar e construção de muro no PSF. “O Distrito de Ponte do Silva está abandonado pela administração municipal. Os moradores estão cobrando com toda razão e eu não sei mais o que falar com eles. São dezenas de problemas que todos estão enfrentando e a prefeitura não faz nada”, comentou Ze Rulinha.

Homenagem a Lino da Costa e Silva

O ex-presidente da Câmara, Lino da Costa e Silva, recebeu homenagem do Legislativo com a aprovação do projeto de lei que dá denominação ao galpão do produtor rural. O projeto é de autoria do Vereador Paulo Altino e assinado pelos vereadores Linhares Júnior, Juarez Elói e Gilsinho.

Ações do Conselho de Esportes

A Presidente do Conselho Municipal de Esportes, Liliane Lopes Araújo, acompanhada do vice-Presidente, Cristiano Marcos e do Secretário de Esportes, Jânio Garcia Mendes, esteve no plenário e pronunciou sobre as ações do conselho que em março de 2019 completa dois anos de reativação com a atual diretoria.