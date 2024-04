Minas realiza processo seletivo para contratação temporária de analistas e gestores ambientais

Inscrições terão início no dia 24/4, a partir das 12h, e podem ser feitas até às 12h do dia 30/4

Foi publicado, no Diário Oficial de Minas Gerais do último sábado (20/4), um edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de 55 profissionais para cargos correspondentes às carreiras de gestor e analista ambiental. Os cargos são para trabalhar na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), órgãos que compõem o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema).

A contratação visa o atendimento temporário excepcional para desenvolvimento de atividades relacionadas à implementação dos projetos e ações previstas no Acordo Judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens do Córrego do Feijão, em Brumadinho.

Os interessados poderão fazer as inscrições das 12h do dia 24/4 até às 12h do dia 30 do mesmo mês, somente por meio eletrônico, em ficha padrão disponível no site da Semad no link Processo Seletivo Simplificado.

Para a seleção dos candidatos, serão realizadas as etapas obrigatórias de análise curricular, com pontuação máxima de 100 pontos, e entrevista, também com pontuação máxima de 100 pontos, perfazendo um total de 200 pontos. A confirmação da candidatura do candidato chegará no e-mail cadastrado pelo candidato e poderá também ser conferido no link Processo Seletivo Simplificado.

Ao todo são oferecidas 55 vagas, sendo 15 correspondentes à carreira de gestor ambiental e 40 vagas correspondentes à carreira de analista ambiental. Para ambos os cargos é necessário curso superior completo. A carga horária é de 40 horas semanais e os salários são de R$ 3.283,43 mais gratificação de R$ 1.433,82, além de acréscimo de ajuda de custo no valor de R$ 146,39 por dia efetivamente trabalhado.

Resultado

O resultado final do processo seletivo simplificado será publicado no Diário Oficial pela Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Público Simplificado e no sítio eletrônico.

O contrato terá prazo de seis meses a partir da sua publicação, podendo ser prorrogado por igual período, caso ainda persista a situação de emergência que autorizou a contratação, desde que o prazo total, correspondente ao prazo do contrato original somado ao prazo da prorrogação, não exceda 24 meses.

As informações relativas ao processo seletivo, tais como comunicados, retificações, erratas, resultados, Manual de Instruções do Candidato dentre outros estarão disponíveis no site da Semad.

Agência Minas