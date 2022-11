Mourão diz que TSE não tem legitimidade para validar pleito

“Acredito que o Tribunal Eleitoral foi parcial nesse jogo”, disse ainda o vice-presidente

23/11/2022

O vice-presidente Hamilton Mourão disse que não são suficientes as garantias do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que as eleições brasileiras transcorreram normalmente e de que não houve fraudes nas urnas eletrônicas. Ele deu declarações após o encontro com o presidente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, em Lisboa, Portugal. As informações são do Correio Braziliense.

– Não basta, pura e simplesmente, respostas lacônicas do nosso Tribunal Superior Eleitoral no sentido de contestar eventuais, vamos dizer assim, denúncias ou argumentações sobre o processo (de votação). Nó teremos que evoluir nisso aí – falou.

E acrescentou:

– Acredito que o Tribunal Eleitoral foi parcial nesse jogo.

Ainda de acordo com Mourão, é preciso dar mais transparência no processo eleitoral.

– Há, no Brasil, uma parcela da nossa sociedade que considera que o processo (eleitoral) tem problemas. E eu, de minha parte, vejo que precisamos ter que dar mais transparência nesse processo – disse.