Nova Constituição Libertadora foi lançada em São Paulo

A Libertadora – Uma constituição para o Brasil” traz o texto integral da nova Constituição com comentários dos autores, e foi lançada com palestra e noite de autógrafos em São Paulo, no dia 29 de abril de 2022, às 19h.

Coordenada pelo deputado federal e descendente da família imperial, Luiz Philippe

de Orleans e Bragança, a Constituição tem organização da dra. Renata Tavares,

mestra em Relações Internacionais; e coautoria do Consultor Legislativo e jurista dr.

Joanisval Gonçalves, do juiz e professor universitário, Dr. Mário Jorge Panno e do

advogado e empresário, Ton Martins. Todos estarão presentes ao lançamento, que

inclui breve palestra e noite de autógrafos.

A obra tem publicação pela LVM Editora, com edição de Chiara Ciodarot di Axox, e

é fruto de mais de seis anos de trabalho de Luiz Philippe, desde seu projeto,

considerado missão e legado para as próximas gerações, até a escritura do texto,

que leva em consideração não apenas a tradição constitucional brasileira, que se

confunde com a própria História do Brasil, mas busca preencher as lacunas legais e

promover formas institucionais atualizadas. Há cerca de seis meses a primeira

versão tem passado por fóruns nas redes sociais e tem um site para participação da

sociedade: https://constituicaolibertadora.com.br/

Trata-se, também, de obra atemporal, pois ao contrário da constituição de 1988, o

subtítulo “Libertadora” preza por recuperar as liberdades individuais, descentralizar

os poderes e promover princípios que podem levar o Brasil ao desenvolvimento e os brasileiros à prosperidade. “Não por acaso o lema da nova constituição é ‘Brasil

soberano, brasileiro livre’, pois temos que inserir o Brasil no panorama internacional, e ao mesmo tempo garantir freios e contrapesos para coibir abusos das instituições

dentro do nosso próprio país” declara Luiz Philippe, descendente de d. Pedro I, que

outorgou a primeira carta constitucional brasileira, em 1824.

O livro “A Libertadora – Uma Constituição para o Brasil” já está em pré-venda pela

Amazon no link:

https://www.amazon.com.br/Libertadora-uma-Constitui%C3%A7%C3%A3o-para-

Brasil/dp/6586029775/ref=sr_1_5?qid=1649961923&refinements=p_27%3AJoanisva

l+Brito+Gon%C3%A7alves&s=books&sr=1-5