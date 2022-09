Novo Ibrape mostra Bolsonaro 9 pontos à frente de Lula em MS – CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS

Novo Ibrape mostra Bolsonaro 9 pontos à frente de Lula em MS

Levantamento mostra que o atual presidente foi o candidato que mais cresceu em relação à pesquisa anterior

Pesquisa mostra preferência do eleitorado sul-mato-grossense pelo atual presidente Jair Bolsonaro com vantagem sobre Lula. (Foto: Arquivo/Campo Grande News)

Em nova rodada da pesquisa Novo Ibrape/Campo Grande News, para presidente da República, mostIra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) à frente do candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 9,1 pontos percentuais, considerando-se apenas os votos válidos.

Na pesquisa de intenção de votos estimulada, aquela em que o entrevistador apresenta todos os nomes de candidatos e considerando apenas os votos válidos, Bolsonaro tem 45,72%; Lula está com 36,62% e Simone Tebet (MDB) com 9,24%, seguida pelo pedetista Ciro Gomes com 4,76%. A senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke (União Brasil), tem 1,31%.

Em relação à pesquisa anterior, o candidato Jair Bolsonaro é quem apresentou maior oscilação para cima, com 2,60 pontos percentuais de crescimento. Lula registrou crescimento de 1,36 pontos percentuais. A candidata do MDB, Simone Tebet, que nas rodadas de pesquisa anterior cresceu 1,74 ponto percentual, teve uma desaceleração no crescimento, desta vez com 0,60 ponto a mais.

Na espontânea – Na pesquisa em que os entrevistadores não apresentam nomes, apenas perguntam a intenção de voto, Bolsonaro tem 38,66% e Lula está com 28,59%. Simone tem 4,29%, Ciro Gomes aparece com 2,14% e Soraya com 0,19%. Nesta pesquisa, 25,93% dos eleitores disseram não saber em quem votar ou não responderam. Na pesquisa anterior o número de indecisos era de 32,8%, uma queda em torno de 7 pontos percentuais no resultado.

Rejeição – Dos entrevistados na pesquisa, o ex-presidente Lula aparece com maior índice de rejeição, 42,21%. Em seguida vem o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, com 35,13%. O terceiro mais rejeitado pelos eleitores é o pedetista Ciro Gomes, com 2,14%. Em relação à pesquisa anterior, feita entre 16 e 21 de setembro, o presidente Bolsonaro praticamente manteve o índice de rejeição (35,18%). A rejeição ao ex-presidente Lula subiu. Antes era de 39,81%.

A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 27 de setembro, foram entrevistados 1.540 eleitores acima de 16 anos, em 28 municípios de Mato Grosso do Sul. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob os números MS-02466/2022 E BR-04507/2022. A margem de erro do levantamento é de 2,5% e o intervalo de confiança é de 95%. – CREDITO: CAMPO GRANDE NEWS – Por José Roberto dos Santos | 28/09/2022