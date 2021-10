O asfalto chegou na Vila São Sebastião da Vista Alegre  em São João do Manhuaçu

Administração de Sérgio Camilo e Zé Braz investe na qualidade de vida das comunidades rurais através de Obras

A pavimentação asfáltica, além de trazer uma melhor infraestrutura, também significa mais saúde, conforto e dignidade para quem recebe essa benfeitoria na porta de casa.

E foi esse serviço tão importante que a Prefeitura de São João do Manhuaçu levou para a comunidade de São Sebastião da Vista Alegre.

A obra era um sonho da população e muitos achavam impossível de se realizar, agora ela se encontra praticamente pronta e com muita alegria é entregue a população.

Para comemorar a finalização das obras, em 18 de Setembro, o Deputado Federal Mario Heringer esteve no local juntamente ao Prefeito Sérgio Camilo, ao vice-prefeito Zé Braz e demais autoridades locais.

O Prefeito Sérgio Camilo agradeceu ao Deputado Mario Heringer pelo empenho na realização da obra, onde o parlamentar empenhou recursos e falou sobre o sonho de realizar esta obra e entregar para a população.

Também o Deputado Federal Mario Heringer falou sobre a importância desta obra e do compromisso da gestão do Prefeito Sérgio Camilo e Vice Zé Braz com a população sanjoanense.

Representando a comunidade o ex-vereador Jésus falou da honra em receber este asfalto que tantos duvidaram que chegaria à comunidade.

Apesar da pandemia da Covid-19, ter atrasado o cronograma de obras, a administração municipal segue trabalhando para entregar todas, como o asfalto que liga o Distrito de Pontões a BR-116 e o prédio escolar que está sendo construído no Córrego Jatobá.

Além disso, muitas outras obras estão programadas para acontecer brevemente em São João do Manhuaçu, como o calçamento de ruas e o calçamento rural, projeto que busca calçar os pontos mais críticos das comunidades rurais.

Em São João do Manhuaçu a administração do Prefeito Sérgio Camilo e Vice Zé Braz trabalha seriamente para entregar a população serviços públicos de qualidade, obras e benfeitorias que melhoram a qualidade de vida da população.