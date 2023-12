O passado diz quem é o Datena, ainda bem que ele se declarou

Por Devair G. Oliveira

Ainda tem gente que pensam que no PL tem traidores, não é que eles não são de direita, isso aconteceu várias vezes, e aos poucos todos estão se declarando, agora foi o Datena, e olhe que ele quase foi um dos que foram eleitos com o Bolsonaro, ele não é o que muitos pensaram, agora ficou claro e ele vai para a sua turma e se tiver coragem de se candidatar vai levar uma surra, só existem uma forma da direita não voltar ao poder com 70% dos eleitos o Brasil é conservador.

Datena é medroso, sempre desistiu na última hora, nas quatro vezes anteriores em que ameaçou ser candidato, em 2016, 2018, 2020 e 2022.

Veja que ele uma relação amistosa com Jair Bolsonaro (PL), tendo inclusive sido lançado candidato ao Sendo, por São Paulo, pelo então presidente da República.

A solenidade foi realizada na sede nacional do PSB e contou com a presença de congressistas, de Tabata, de Alckmin, de governadores do partido, do ministro Márcio França (Micro e Pequenas Empresas) e do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.

Na sua fala, Márcio França também fez menção indireta ao histórico de recuos de candidaturas de Datena, afirmando que sempre disse ao apresentador que ele deixasse para procurar o PSB só quando estivesse de fato pronto para ser candidato.

O partido é o décimo da lista de Datena, que inclui PT (de 1992 a 2015), PP, PRP (hoje PRD, resultado da fusão de PTB e Patriota), DEM (hoje União Brasil), MDB, PSL (hoje União Brasil), PSD, PSC e PDT.

Nesse ponto, o apresentador fez um contundente discurso contra o clima de golpismo que permeou a administração passada, afirmando que, em sua visão a aliança entre Lula e o ex-adversário político Geraldo Alckmin, que trocou o PSDB pelo PSB, salvou o Brasil.

O Datena poderia falar como está indo o governo Lula, como está a economia e falar dos corruptos que estão no governo. Se tiver eleições corretas o povo dará seu recado, o povo dá o recado nas ruas, quando Lula aparece e também frente ao Bolsonaro, só que ninguém escuta as vozes das ruas. Então é preciso eleição correta.