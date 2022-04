Olhando esta foto Eduardo Leite tem tudo para desbancar Dória

Por Devair G. Oliveira

Você já parou para pensar a força que tem o presidente da Ucrânia, pois é, acredito seriamente que Dória ficará de lado por não ter padrinho forte como Eduardo Leite, se é que você entendeu, se perguntarem ao Macron, ele dirá que Eduardo Leite foi preparado, teve a mesma escola sua e a de Zelensky. O mundo globalizado e tendo uma força trabalhando em todo o mundo fica fácil analisar os políticos que trabalham contra o país, não estão vendo o Zelensky tão ligado ao Biden e a OTAN. Só que a Nova Nova já venceu. É para dar risadas das pesquisas que coloca Lula em primeiro lugar, o que eles vão dizer com a vitória expressiva no primeiro turno de Jair Messias Bolsonaro.

As eleições este ano no Brasil movimentam os ante patriotas que vão para fora de o Brasil falar mal do país e negociar alguns apoios para estes pré-candidatos que estão discutindo quem irá representar o grupo, o Podemos presidido pela deputada Renata Abreu (SP) deve se somar ao PSDB, Cidadania, MDB e União Brasil na constituição da chamada “terceira via”, não duvide se Eduardo Leite ser o escolhido para ser a terceira via para disputar a presidência da República. As conversações estão avançadas, sendo possível que a próxima reunião do grupo de respectivos presidentes já conte com a presença da deputada, cujo partido ficou pendurado após a traição do ex-juiz Sérgio Moro, que abandonou o partido para se filiar ao União Brasil.

João Dória não gosta de ouvir falar em “terceira via”. É que prefere “via da esperança” ou “melhor via”. Sem contar com a candidatura própria a presidente, como pretendia, o Podemos avaliou que não resta outra atitude senão buscar alianças em seu campo político. A presidente do Podemos ficou devastada com a atitude de Moro, em quem o partido investiu expectativas, esperanças e dinheiro, muitos gastos.

Dória critica Lula, após um período de silencio, o tucano João Doria divulgou post nas redes sociais afirmando que o ex-presidente “é a cara do retrocesso” e pregando a criação de oportunidades para os mais pobres ascenderem à classe média. “Para Lula não faz diferença, ele nunca trabalhou”, ironizou o candidato a presidente.