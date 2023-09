Oposição quer prisão de G. Dias e de Flávio Dino por omissão por ignorar alertas

Por Devair G. Oliveira

A oposição trabalha com foco na prisão do Flávio Dino e G Dias, eles acusam o general de ignorar alertas da Abin sobre invasão de prédios públicos em Brasília. Deputados e senadores de oposição assinaram pedido de prisão preventiva do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Gonçalves Dias, após cerca de sete horas de depoimento na CPMI do 8 de Janeiro.

Segundo o deputado André Fernandes (PL-CE), o pedido encaminhado à Procuradoria-Geral da República tem as assinaturas de 25 parlamentares.

Entre as motivações da prisão, o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) citou suposta falsificação de documentos enviados à CPMI. “Com base no artigo 129 da Constituição Federal, a oposição entra com pedido de prisão do ex-ministro general Gonçalves Dias por omissão imprópria, prevaricação, ação de ofício, interesse pessoal e obstrução de Justiça, quando falsificou de forma dolosa ofício enviado para esta Casa

Quem também está na mira da oposição é o ministro da Justiça Flávio Dino, deputados da oposição enviam pedido de prisão de Dino à PGR Grupo afirma que ministro foi omisso com informações que poderiam ter evitado o 8 de Janeiro…



Deputados de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolaram na 2ª feira (24.abr.2023) um pedido de prisão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, junto à PGR (Procuradoria Geral da República).

Sinceramente não acredito na prisão de nenhum dos dois, acho mais fácil eles entregarem o Lula do que serem presos, tanto um quanto o outro sabem muito, e segundo alguns comentários eles cumpriram ordens de alguém. A verdade é que todos sabem que este governo não tem popularidade para permanecer, a não ser que adote uma linha ditatorial e continuam prendendo opositores. Comente aí o que você acha. Fonte Câmara dos deputados.