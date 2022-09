Pesquisa Ipec mostra como está a disputa ao governo e Senado em Minas Gerais

Publicada pelo Gazeta do Povo

Levantamento do Ipec para o governo de Minas Gerais, divulgado nesta terça-feira (30), traz o atual governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, na liderança com 44% das intenções de voto. Na sequência vem o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), com 24%. Votos brancos e nulos registraram 11%, enquanto eleitores indecisos somam 13%.

Zema variou quatro pontos percentuais para cima em relação ao levantamento divulgado em 15 de agosto. Kalil subiu dois pontos, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença entre os dois candidatos é de 20 pontos.

O levantamento do Ipec ainda simulou a disputa por uma vaga ao Senado Federal com os eleitores mineiros. O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) aparece com 15% das intenções de voto, seguido pelo atual senador Alexandre Silveira, que tem 10%, e por Marcelo Aro (PP), com 5%.

Intenção de voto para o governo de Minas Gerais

Primeiro turno: estimulada (quando uma lista de candidatos é apresentada ao entrevistado)

Romeu Zema (Novo) – 44% (+4 p.p)

Alexandre Kalil (PSD) – 24% (+2 p.p)

Carlos Viana (PL) – 3% (-2 p.p)

Marcus Pestana (PSDB) – 1% (-1 p.p)

Vanessa Portugal (PSTU) – 1% (não variou)

Lorene Figueiredo (Psol) – 1% (não variou)

Cabo Tristão (PMB) – 1% (não variou)

Renata Regina (PCB) – 1% (não variou)

Indira Xavier (UP) – 0% (não variou)

Lourdes Francisco (PCO) – 0% (não variou)

Branco/Nulo – 11% (não variou)

Não sabe/não respondeu – 13% (-2 p.p)

Simulação de segundo turno

Romeu Zema (Novo) – 52%

Alexandre Kalil (PSD) – 30%

Branco/Nulo – 10%

Não sabe/não respondeu – 9%

Intenção de voto para o Senado de Minas Gerais

Estimulada

Cleitinho Azevedo (PSC) – 15% (+6 p.p)

Alexandre Silveira (PSD) – 10% (+5 p.p)

Marcelo Aro (PP) – 5% (+3 p.p)

Pastor Altamiro Alves (PTB) – 4% (-1 p.p)

Bruno Miranda (PDT) – 4% (não variou)

Sara Azevedo (Psol) – 4% (+1 p.p)

Irani Gomes (PRTB) – 2% (não variou)

Dirlene Marques (PSTU) – 1% (não variou)

Naomi de Almeida (PCO) – 0% (não variou)

Branco/nulo– 19% (não variou)

Não sabe/não respondeu – 35% (-9 p.p)

Metodologia da pesquisa Ipec

O Instituto Ipec entrevistou pessoalmente 1.504 eleitores, entre os dias 27 e 29 de agosto de 2022, em 83 cidades mineiras. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os protocolos MG-09592/2022 e BR-00382/2022.

Para a pesquisa divulgada em 15 de agosto, o Ipec ouviu 1.200 pessoas nos dias 12 a 14 de agosto de 2022 em 67 cidades mineiras. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número MG‐02868/2022.

Por que a Gazeta publica as pesquisas eleitorais

A Gazeta do Povo publica há anos todas as pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Você pode conferir os levantamentos mais recentes neste link, além de reportagens sobre o tema.

As pesquisas de intenção de voto fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população. Métodos de entrevistas, a composição e o número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar o resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias da Gazeta do Povo sobre pesquisas eleitorais.

Feitos esses apontamentos, a Gazeta considera que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.