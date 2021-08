Prefeitos e secretários da macrorregião Leste do Sul conhecem estrutura do Cisdeste

A visita faz parte das etapas que antecedem a implantação do SAMU Regional para atendimento de 53 municípios da macrorregião Leste do Sul. O presidente do CISDESTE, Edson Teixeira Filho, agradeceu a presença de todos, pontuou a organização e o fortalecimento do consórcio e destacou ainda a importância do SAMU. “Nossa intenção é oferecer a melhor assistência aos municípios. Temos um consórcio com equipe muito bem preparada e esse encontro é para que todos possam conhecer os aspectos técnicos e legais para as próximas etapas de implantação”, explicou.O superintendente regional de Saúde de Manhuaçu, Juliano Estanislau Lacerda, explicou que essa foi uma agenda muito importante, pois prefeitos e gestores de saúde tiveram oportunidade de conhecer a estrutura do CISDESTE, o modelo de funcionamento do componente móvel da Rede de Urgência e Emergência (SAMU). Receberam orientações quanto ao procedimento para adesão ao consórcio, quanto às estruturas e adequações necessárias para o funcionamento das bases. “Agradeço aos prefeitos e gestores de saúde pela participação na construção da nossa rede de urgência e emergência, ao Dr. Edison Teixeira presidente do CISDESTE, ao Denys Arantes Carvalho secretário executivo e toda a equipe técnica que nos recebeu na sede do Consórcio em Juiz de Fora”, pontuou.

O superintendente da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Ponte Nova, Marcus Schitini, enfatiza que a implantação do SAMU proporcionará uma redução significativa no percentual de óbitos dos pacientes atendidos. “Além da questão do resgate em si, o SAMU contribuirá para o acesso regulado aos pontos de atendimento da rede, com diminuição considerável do tempo de resposta. É um ganho imensurável para a nossa região”.