Prefeitura de Manhuaçu conclui recapeamento asfáltico na MG-111

A Prefeitura de Manhuaçu concluiu o asfaltamento da avenida Radialista Roberval Antunes, na MG-111 sentido o município vizinho de Simonésia. Na manhã da terça-feira (11/07), a prefeita Imaculada esteve no local, juntamente com o secretário de Planejamento, Carlos Augusto Pires.

“Mais uma importante intervenção asfáltica que concluímos no nosso governo. É um benefício enorme para todos. O mais importante é que realizamos esta obra dentro do que estava planejado. Na nossa gestão, cada recurso público vale muito”, comentou a prefeita.

O trecho compreende 1,4 quilômetro de asfalto quente, que dará melhor mobilidade a quem passar pelo local. Antes, foi feita fresagem na via, justamente para que o trabalho seja de melhor qualidade e mais duradouro.

“Todo o material retirado nesta via será reutilizado em pavimentações de estradas rurais, em reforço de base. Recapeamento este local com três centímetros de asfalto. Em seguida, fizemos o acabamento e realizamos a sinalização horizontal”, explicou Carlos Augusto.

Além do asfalto novo, a Prefeitura de Manhuaçu realizou extensão de rede elétrica por toda a via, com lâmpadas de led.

