Rede Cidade Digital seleciona 14 Prefeitos Inovadores no Triângulo Mineiro

Reconhecimento ocorrerá durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em Uberlândia na quinta-feira (09)

Quatorze prefeitos do Triângulo Mineiro foram selecionados pela Rede Cidade Digital (RCD) para o recebimento do título de Prefeito Inovador 2023 durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, que será realizado na próxima quinta-feira (09), no Centro Administrativo Virgilio Galassi.

O evento, promovido pela RCD com apoio da Prefeitura de Uberlândia, Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Paraíba (AMVAP) e Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande (Amvale), reúne prefeitos, gestores, servidores, vereadores e especialistas para tratar da oferta de melhores serviços à população através da transformação digital das administrações municipais.

Para a seleção dos Prefeitos Inovadores (confira a relação abaixo), foram considerados diversos fatores entre eles a utilização da tecnologia e inovação de forma estratégica na gestão pública através de ações implantadas na atual gestão (2020-2024) e que estão contribuindo na melhoria da prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe. “Valoriza os gestores que estão utilizando a tecnologia como estratégica para tomada de decisão e facilitar a vida das pessoas”, destaca o diretor da RCD, José Marinho.

Programação – Prefeitos e gestores de Araxá, Araguari, Campo Florido, Ituiutaba, Frutal, Prata, Planura, Sacramento e Uberlândia compartilham os avanços tecnológicos e mostram como as cidades têm investido em tecnologia e inovação visando melhorar o atendimento ao cidadão. O gerente do Parque Tecnológico de Uberaba, Paulo Fernando Rocha Ventura, destaca o papel do Parque Tecnológico e do Centro de Inovação no desenvolvimento da cidade.

No evento, os gestores também poderão conhecer soluções disponibilizadas pelas empresas 1Doc, iFractal, Aprova, Sogo, Plarcarsoft, Softplan, Evolution Tecnologia Funerária, IGTECH e Sonner.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo http://sympla.com.br/rcd.

Confira a relação dos Prefeitos Inovadores 2023 – Triângulo Mineiro

Confira a relação dos Prefeitos Inovadores 2023 – Triângulo Mineiro

Uberlândia Odelmo Leão Lançamento de Aplicativo Escola Protegida Frutal Bruno Augusto Disponibilização da Plataforma RedeSim Uberaba Elisa Araújo Lançamento de Aplicativo Turismo Conecta Uberaba Araxá Robson Magela Disponibilização de Aplicativo Colab Cidadão Araxá Tupaciguara Francisco Lourenço Borges Neto Entrega de mais de 2.500 Tablets para Alunos e Professores da Rede Municipal de Ensino Prata Marcel Vieira Rodrigues da Cunha Implantação de Iluminação de Led Planura Antonio Luiz Botelho Planura Mais Iluminada Pirajuba Airton Alves Implantação de Energia Solar nas Escolas do Município

Conceição das Alagoas Ivaina Reis Instalação de Videomonitoramento Ituiutaba Leandra Guedes Lançamento de Sistema de Monitoramento com Alta Tecnologia para Escolas Municipais Araguari Renato Carvalho Disponibilização de Alfabetização Digital Inclusiva União de Minas Geova Tomaz de Almeida Videomonitoramento nas escolas do município Sacramento Wesley de Santi de Melo Prefeitura Disponibiliza Canais de Ouvidoria Online Para Atender Manifestações da População Santa Vitória Salim Curi Ampliação do Videomonitoramento Olho Vivo



Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Triângulo Mineiro

09 de novembro – Uberlândia

Local – CENTRO ADMINISTRATIVO VIRGILIO GALASSI – Avenida Anselmo Alves dos Santos, 600, Auditório Cícero Diniz, Santa Mônica

Horário: 8h – 17h

Inscrições gratuitas para servidores públicos, representantes de entidades/universidades e devem ser feitas pelo https://sympla.com.br/rcd

Informações via WhatsApp: (41)3015-6812 ou pelo [email protected]