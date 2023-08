Paulo Fortes

O governador de Minas, Romeu Zema, se reuniu nesta quinta-feira (24) com o novo presidente da VLI, Lieven Cooreman, além de executivos da companhia de serviços logísticos multimodais. Na pauta, os investimentos e operações da VLI em Minas, que tem importância estratégica para a exportação de riquezas produzidas no país pela Ferrovia Centro-Atlântica, além da importação de fertilizantes para abastecer o agronegócio nacional, entre outros insumos. Entre os projetos futuros, foi abordada a renovação antecipada da FCA, atualmente em curso, e seus benefícios para o país. “O governo de Minas apoia todas as iniciativas que promovam o desenvolvimento e a geração de emprego e renda no Estado”, afirmou Zema.

Na foto (anexa), da esquerda para a direita: Anderson Abreu, gerente-geral de relações institucionais da VLI; Lieven Cooreman, CEO da VLI; Romeu Zema, governador de MG; Silvana Alcântara, diretora-executiva de Relações Institucionais e Regulatório da VLI; Pedro Bruno, secretário de Infraestrutura de MG; e Barbara Bottega, secretária adjunta de Comunicação Social de MG.