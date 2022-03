SANTA MARGARIDA – Vereador Wilson Aguiar, conquista R$600mil em indicações de emendas parlamentares

SANTA MARGARIDA – Wilson Aguiar, Vereador mais jovem da região

Santa Margarida-MG, município com o quadro aproximado de 20 mil habitantes tem o jovem Wilson Filho Aguiar como representante no Poder Legislativo.

Seguindo os passos de seu avô Vicente Onofre de Aguiar, uma figura ilustre na história política margaridense, exerceu por 2 mandatos a vereança e disputou a cadeira de vice-Prefeito em 2 corridas eleitorais não obtendo sucesso, mas isso não foi motivo para que o Sr. Vicente cessasse sua constante luta pelo povo Margaridense.

Wilson, iniciou sua trajetória política em 2020 se candidatando ao cargo de Vereador, sendo eleito o vereador mais jovem entre os demais com o número expressivo de aproximados 500 votos.

Com seriedade, atitude e pensamentos de inovação Wilson vem promovendo uma política transparente, usando de suas atribuições como parlamentar fiscalizando todas as ações do Poder Executivo.

O Vereador pertence ao grupo dos ex-prefeitos Geraldo Leão e Regina Ottoni, governos que marcaram a história de Santa Margarida com tempos de muita prosperidade.

Resultado do trabalho do jovem Vereador Wilson com parceria junto ao Deputado Estadual João Leite, Santa Margarida poderá contar com R$ 600mil em emendas indicadas sendo que R$181,000,00 já foram disponibilizados para o poder executivo atender as necessidades da comunidade.

Este é o princípio do trabalho de um jovem na política no exercício da Vereança, que muito tem a contribuir com o progresso de sua cidade. O Jornal das Montanhas parabeniza atitude do nobre jovem Vereador.

Redação: Jornal das Montanhas – Texto-Marcos Barroso