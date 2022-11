Sinais de políticos deixa o povo sem esperança

Segundo muitos analistas e políticos ligado a Bolsonaro dizem por aí… que Bolsonaro sinaliza oposição sem trégua e que é candidato em 2026.

Dizem que ficou claro que o presidente Jair Bolsonaro permanecerá se opondo a Lula e a tudo que o presidente eleito representa, recusando-se a reconhecer a vitória do petista. Até porque ele e seus apoiadores acham que não foram derrotados por Lula, mas sim por uma aliança política em torno do oponente, incluindo setores da mídia e decisões judiciais que desequilibraram a disputa eleitoral.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que seu pai será mesmo candidato a presidente, em 2026. Ao criticar os bloqueios, mas sem apelar enfaticamente pelo seu fim, ele se recusou a desautorizar quem se manifesta em sua defesa.

Afinal para que serve as multidões de pessoas protestando nas ruas do Brasil inteiro, se o que está sendo falado para o povo sobre um monte de irregularidades que acompanhou o período eleitoral. Afinal o poder emana do povo, ou não?

O POVO QUER UMA RESPOSTAS DAS FORÇAS ARMADAS SOBRE O RELATÓRIO.