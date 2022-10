Sudeste elege 3 senadores do PL e um do PSC

Na Região Sudeste, serão três novos senadores. No Rio de Janeiro, o senador Romário (PL) foi reeleito para um novo mandato de oito anos, com 29% dos votos. Em São Paulo, venceu o senador Astronauta Marcos Pontes, também do PL, com 49% dos votos. Pontes foi ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Bolsonaro. Em Minas Gerais, foi eleito o senador Cleitinho (PSC) com 41% dos votos.

VEJA COMO FOI A DISPUTA PARA O SENADO NA REGIÃO SUDESTE. SERÃO TRÊS REPRESENTANTES DO PL: O ASTRONAUTA MARCOS PONTES, POR SÃO PAULO, O SENADOR ROMÁRIO, REELEITO PELO RIO DE JANEIRO E NO ESPÍRITO SANTO, MAGNO MALTA, QUE VOLTA AO SENADO. JÁ EM MINAS GERAIS, VENCEU A DISPUTA CLEITINHO, DO PSC. OS DETALHES COM A REPÓRTER MARCELLA CUNHA: No Rio de Janeiro, o senador Romário, do PL, foi reeleito para um novo mandato de oito anos, com 29% dos votos. O ex-jogador de futebol entrou para a política em 2010, quando foi eleito deputado federal. Em 2015, foi eleito senador. Este ano, a disputa no Rio de Janeiro foi a mais acirrada, com 13 candidatos por uma cadeira. Em São Paulo, venceu o senador Astronauta Marcos Pontes, também do PL, com 49% dos votos. Pontes, que foi ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações do Governo Bolsonaro, prometeu continuar trabalhando para reforçar o orçamento da área. Eu entrei por último nessa competição e acabei em primeiro graças à confiança do povo de São Paulo, que é um povo conservador, que acredita em ciência e tecnologia, acredita na educação. Quero aproveitar para agradecer, são mais de 10 milhões de votos, 10 milhões de votos não é pouca coisa não. Primeiro senador que vem lá da periferia de Bauru também. Em Minas Gerais, foi eleito o senador Cleitinho, do PSC, com 41% dos votos. Natural de Divinópolis, Cleitinho se elegeu pela primeira vez em 2016, como vereador na sua cidade. Depois, foi deputado estadual por Minas Gerais. Recebeu o apoio do Presidente Jair Bolsonaro e venceu outros oito candidatos. Em sua biografia, destaca como bandeira o fim de privilégios de políticos e a defesa dos animais. Por fim, os eleitores do Espírito Santo decidiram que o ex-senador Magno Malta volta ao Senado após quatro anos, com quase 42% dos votos. Filiado ao PL, Malta trabalhou em Comissões Paramentares de destaque no Congresso Nacional, como as CPIs do Narcotráfico, na Câmara dos Deputados, e da Pedofilia, no Senado. Da Rádio Senado, Marcella Cunha