Composição das bancadas depois do troca-troca dos deputados para as eleições 2022

Bancadas na Câmara

Partido Posse Hoje Diferença PL/PR 33 69 +36 PT 54 54 0 União – 53 – PSL* 52 – – DEM* 29 – – PP 38 49 +11 Republicanos/PRB 30 44 +14 PSD 35 40 +5 MDB 34 32 -1 PSDB 29 29 0 PSB 32 28 -4 PDT 28 22 -6 PSC 8 12 +4 Solidariedade 13 11 -2 PROS 8 9 +1 PSOL 10 9 -1 Avante 7 8 +1 Novo 8 8 0 PCdoB* 9 8 -1 Podemos* 11 8 -3 Cidadania/PPS 8 7 -1 PTB 10 5 -5 Patriota* 5 4 -1 PV 4 2 -2 Rede 1 1 0 DC 1 0 -1 PMN 3 0 -3 PTC 2 0 -2 PHS* 6 PPL* 1 PRP* 4

* Partidos que tiveram incorporação ou fusão

Comissões

O líder do PL, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), comemora o crescimento do partido, motivado pela filiação do presidente Jair Bolsonaro. “O coração do PL é grande. Muito bacana a gente poder ver o partido crescendo fortemente em todos os estados. O projeto do nosso presidente Bolsonaro está com força. Recebemos pessoas experientes, que tratam de diversos temas como suas prioridades. Isso engradece e fortalece o partido”, declarou.

Altineu Côrtes avalia que o crescimento do PL deve ajudar sua atuação nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados. “O PL terá uma representação muito maior pelo volume de deputados que vão fazer parte da bancada. Isso fortalece nossa representação em cada comissão”, afirmou.

O líder também espera ser beneficiado na escolha das presidências das comissões. “O presidente Arthur Lira preza bastante pela democracia e pelo equilíbrio. Vai saber dar ao PL maior o espaço maior que o PL necessita e merece”, disse.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Fonte: https://www.camara.leg.br/deputados/bancada-atual