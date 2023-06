“TSE estará errando se condenar Bolsonaro”, diz Valdemar Presidente do PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, publicou em seu perfil no Twitter na 3ª feira (6.jun.2023) um vídeo afirmando que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) “estará errando se condenar Bolsonaro”. Ele se refere ao julgamento do ex-presidente na Justiça Eleitoral que pode deixá-lo inelegível. Na publicação, Valdemar se retrata por um comentário feito na 2ª feira (5.jun) em que compara a atuação dos ministros do TSE ao julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e do ex-procurador e deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemo…

Na publicação, Valdemar se retrata por um comentário feito na 2ª feira (5.jun) em que compara a atuação dos ministros do TSE ao julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com a do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e do ex-procurador e deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) durante a operação Lava Jato….

A declaração foi feita durante evento em São Paulo. Segundo Valdemar, Moro e Dallagnol “ultrapassaram os limites da lei” ao “atacarem” Lula e “vão pagar caro”. Na retratação publicada na 3ª feira (6.jun), o presidente do PL diz que não tem “nada contra eles [Dallagnol e Moro]“ e que “eles fizeram o que quiseram”.

Sobre Bolsonaro, Valdemar questiona: “como é que você vai condenar um presidente pelo o que ele falou? Ele não cometeu nenhum erro. Não é nada de corrupção, não é nada de ter cometido um erro numa lei. Isso não existe. Eu não acredito que o TSE vai fazer isso“.

Na 2ª feira (5.jun), o TSE marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação que analisa falas do ex-presidente contra o sistema eleitoral em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022.