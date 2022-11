Urgente: presidente do PL não reconhece vitória de Lula, vai aguardar o relatório do ministro da Defesa

Valdemar Costa Neto não quis ser direto sobre o assunto sobre o reconhecimento do resultado da eleição e disse que aguardará o relatório do Exército sobre as urnas.

O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, evitou reconhecer de forma definitiva o resultado da eleição presidencial que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 30 de outubro. Costa Neto chamou os jornalistas, em Brasília, para comunicar que o PL será oposição ao futuro governo, mas prefere aguardar os resultados do relatório.