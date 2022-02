Vereador de Pocrane/MG doa todo seu salário para intuições filantrópicas

Cumprindo uma promessa de campanha o vereador-Presidente da Câmara de Pocrane/MG, Josemar Pinto de Freitas, o “Titim Vereador” durante a sua campanha assumiu um compromisso de que caso fosse eleito, doaria o seu salário de vereador para a APAE e Asilo de Pocrane e desde então, o vereador vem cumprindo sua promessa e mensalmente ele repassa seu salário para as duas instituições, 50% para cada uma.

O vereador Titim, recentemente apresentou uma prestação de contas dos repasses dos 12 meses dos salários referentes ao ano de 2021, conforme compromisso firmado com a População de Pocrane.

Foram depositados nas contas da APAE e do Asilo São Vicente de Paula, mais de R$ 38 mil reais:

Asilo: R$ 19.895.40, APAE: R$ 19.895.49, totalizando um total geral de: R$ 38.790.80

“O ato de doar contribui efetivamente com a transformação para o melhor da sociedade, das instituições e, principalmente das pessoas. Ao enxergar as necessidades do próximo e fazer algo para supri-las, nos tornamos mais justos e igualitários. Porque liderar é servir”, disse o vereador.

Neste ano de 2022 Titim, já fez o repasse de seus vencimentos do mês de janeiro, cada instituição recebeu mais de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). Agora gostaríamos que o Asilo e a APAE prestassem conta desse dinheiro para ver se está sendo bem aplicado.

Titim disse que pretende manter sua promessa até o final do mandato.